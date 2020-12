মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বহাল থাকবে থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স

By

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের ২১ ডিসেম্বরের আগে করা থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে নির্দেশনা জারি করেছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)।

এর আগে, ২১ ডিসেম্বর (সোমবার) আইডিআরএর চেয়ারম্যান ড. মোশাররফ হোসেন স্বাক্ষরিত এই বিষয়ে নির্দেশনাটি ওইদিন থেকেই কার্যকর বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এছাড়া আদেশের কপি দেওয়া হয়েছে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দেশের সকল বীমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহীর কাছে।

একই সাথে অনুলিপি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বিএসইসির চেয়ারম্যান, এফআরসির চেয়ারম্যান, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এবং বিআরটিএ চেয়ারম্যানকে।

এদিকে আইডিআরএ’র প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দেশের জিডিপিতে বীমা খাতের পেনিট্রেশন বৃদ্ধি এবং অর্থনীতিতে বীমা খাতকে প্রবৃদ্ধির খাত (Growth Sector) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, বীমা খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও পলিসি গ্রাহকগণের স্বার্থ নিশ্চিত করার নিমিত্ত নন-লাইফ বীমা কোম্পানিগুলোর জন্য এই সার্কুলার জারি করা হলোঃ

Motor Vehicles ordinace, 1983 ) Ordinace No. LV of 1983) (Third Oarty Insurance বা Act Liability) বাধ্যতামূলক ছিল। উক্ত Ordinace রহিতক্রমে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৭ নং আইন) প্রতিস্থাপিত হয়। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬০ এর উপধারা ((১) ও (২) নিম্নরূপ:

যাত্রী ও মোটরযানের বীমা-(১) কোনো মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করিলে তাহার মালিকাধীন যেকোন মোটরযানের জন্য যে সংখ্যক যাত্রী পরিবহনের জন্য নির্দিষ্টকৃত তাহাদের জীবন ও সম্পদের বীমা করিতে পারিবে।

(২) মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান উহার অধীন পরিচালিত মোটরযানের জন্য যথানিয়মে বীমা করিবেন এবং মোটরযানের ক্ষতি বা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি বীমার আওতাভুক্ত থাকিবে এবং বীমাকারী কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

বর্ণিতাবস্থায়, তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি বীমা (Third Oarty Insurance বা Act Liability) সম্পর্কিত বীমা প্রোডাক্ট বা পরিকল্পটি এই সার্কুলার জারীর তারিখ হতে বাতিল করা হলো। তবে ইতোমধ্যে ইস্যুকৃত তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি বীমা পলিসিগুলোর মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বহাল থাকবে।

পরিবহন খাত সংশ্লিষ্টরা প্রজ্ঞাপনটি জারির বিষয়ে বলছেন, মোটরযানে তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি বীমা বা থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স (Third Party Insurance বা Act Liability) বাতিল করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে মোটরযানে প্রথম পক্ষের ঝুঁকি বা ফাস্ট পার্টি ইন্সুরেন্স (First Party Insurance বা Act Liability) আদেশ জারি করার পথ প্রকারান্তরে তৈরি করলো আইডিআরএ।