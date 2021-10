বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ শুরু সোমবার

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সোমবার (০৪ অক্টোবর) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বিকাল ৪টায় বিএসইসির আগারগাঁও নিজস্ব ভবনের মাল্টিপারপাস হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতির হিসেবে বক্তব্য রাখবেন বিএসইসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম।

সোমবার উদ্বোধনীতে ‘Role of Sustainable Finance and Fraud& Scam Prevention in protecting the interest of the Investors and Investors awareness’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিএসইসি।

বিএসইসি কমিশনার ড. শেখ সামসুদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন থাইল্যান্ডের স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক ড. তানাতাত পুট্রাসুয়ান।

এছাড়াও কমিশনার ড. মিজানুর রহমান ও কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ।

উল্লেখ্য, বিশ্বের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়কারী ও তাদের বৈশ্বিক মান নিরুপণকারী প্রতিষ্ঠান IOSCO ৪-১০ অক্টোবর বিশ্বের সকল সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের জন্য ‘বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২১’ কর্মসূচি ঘোষণা করে।